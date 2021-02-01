الاتحاد العربي للمؤتمرات يعتمد إطلاق "المعرض التجاري الأول" في الأردن نوفمبر المقبل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية.. إطلاق النسخة الأولى من "المعرض التجاري العربي الأول" في المملكة الأردنية الهاشمية خلال نوفمبر 2021 إلى جانب المصادقة على عضويتين جديدتين في مجلس الإدارة لكل من السودان وموريتانيا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول للعام 2021 الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة حضره غسان فاكياني نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة فريدون حرتوقة وخديجة لقيس ومصطفى المومري والدكتور محمود المصري وأنور التريكي وعبد الله عبد الفتاح و سعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية و المهندس ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة مجلة "إكسبو جايد".





وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مجموعة من الخطط والمقترحات كما تم استعراض النسخة التجريبية لمجلة المعارض والمؤتمرات العربية التي يعتزم الاتحاد إصدارها وتعد أول مجلة متخصصة في المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي تهتم بتغطية كافة المعارض العربية للترويج لها عالميا كما شهد الاجتماع إعادة انتخاب سعادة محمود يوسف الجراح أمينا عاما للاتحاد لدورة جديدة.





وأشاد سعادة سيف محمد المدفع بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء خلال العام الماضي وما قدموه من مبادرات وأفكار استشرافية بهدف إيجاد الحلول لكافة التحديات التي عصفت بصناعة المعارض وأوقفتها في معظم البلاد العربية جراء انتشار جائحة كوفيد-19 .. مثنيا على أن الالتزام الدائم من قبلهم الأمر الذي يعكس حرص حكومات دولهم على النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي.





ولفت إلى أن إطلاق النسخة الأولى من المعرض التجاري للبلاد العربية في المملكة الأردنية الهاشمية يعد إضافة نوعية لجهود الاتحاد للنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية كما تؤكد دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التصديرية عبر التسويق للمنتج العربي إلى الأسواق العالمية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري العربي إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في المنطقة العربية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة.





ورحب المدفع بانضمام كل من السودان وموريتانيا إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس النهج الصحيح الذي يسير عليه الاتحاد العربي كمظلة لصناعة المعارض والمؤتمرات في جميع الدول العربية.





ووجه دعوة لكافة الأعضاء لزيارة معرض إكسبو دبي 2021 .. مشيرا الى أن مكتب إكسبو 2020 دبي أعلن عن استعداده لاستضافة وفد من الاتحاد لزيارة موقع إقامة الحدث والاطلاع على أفضل الممارسات والاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض في أكتوبر القادم.





من جانبه أشار سعادة محمود يوسف الجراح إلى أن إطلاق مجلة المعارض والمؤتمرات العربية تعد أولى مخرجات خطة الاتحاد للعام 2021 التي تهدف في المقام الأول نحو الارتقاء بمستوى المعارض في الأقطار العربية وتزويد كوادرها بالخبرات واطلاعهم من خلال المجلة على أفضل الممارسات المحلية والعالمية كما ستتضمن أبوابا تعنى بالترويج لكافة المعارض العربية لتكون بمثابة نواة لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية لهذا القطاع .. متوجها بالشكر للقائمين على مجلة "إكسبو جايد" على تعاونهم المثمر في إصدار هذا العمل المتميز بما يعكس التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يرنو له الاتحاد في كافة المبادرات والمشاريع التي يطلقها وينفذها.





يذكر أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية هو أحد الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويشارك في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية ويهدف إلى المساهمة في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية.