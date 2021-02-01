أستاذ حيوانات ضارة عن فيروس "نيباه": غير مسجل في مصر حتى الان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عقب الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، على ارتباط فيروس " نيباه " بخفافيش الفاكهة، ومدى إمكانية تواجدها في مصر قائلًا: "الفيروس مش مسجل في مصر حتى الان، وهو فيروس موجود منذ التسعينيات في ماليزيا، ثم مرت فترة طويلة، ثم ظهر بشكل محدود في بعض الاماكن، لكن لم يسجل وجوده في مصر حتى الان".

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "خفاش الفاكهة موجود مثله مثل اي كائن حي، يتم التعامل معه حتى يثبت إصابته بالفيروس، حيث لابد أن نفرق بين الحيوان، أو الكائن في حياته الطبيعية وبين كونه حاملًا للفيروس ".

وحول أماكن تواجد الخفافيش قال:" موجود في الاماكن المهجورة..في الفترة اخيرة تقلصت أعداد الخفافيش بشكل كبير جدًا، لكن في حال رصد اي وكر من أوكار الخفافيش، يتم الابلاغ عنه والجهات المعنية تتعامل معه ".

وعن سبل الوقاية للمواطنين قال: " اساليب الوقاية العادية في كل الاحوال وهي ضرورة غسل الفاكهة والخضر جيدًا "، مناشدًا المواطنين في حالة فتح بيوت مهجورة يملكونها ووجود خفافيش بها ضرورة، إبلاغ السلطات المحلية بكل محافظة للتعامل مع الاوكار ".

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