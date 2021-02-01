متحدث النيابة الإدارية يكشف أسباب إحالة "عقار فيصل" للتحقيق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الادارية، إن رئيس هيئة النيابة الادارية قام بتشكل لجنة تحقيق عاجلة في حريق " عقار " فيصل " للتحقيقات، يرأسها مكتبه الفني مباشرة، وشملت التكليفات متابعة ملف العقار.

.وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن التحقيق سيشمل أيضًا مدى قانونية وجود مخزن في العقار المخالف، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لتعليمات وقواعد السلامة الانشائية، وأكواد البناء، متسائلًا: "أين كان المسؤولين والمهندسين المنوط بهم الاشراف على هذا الجزء من الملف؟".

وجدد دعوته للمواطنين التي ذ كرها بيان النيابة اليوم، حول ضرورة الابلاغ عن العقارات المخالفة والتعديات على الاراضي الزراعية والمخازن المخالفة، عازيًا ذلك إلى كون مسؤولية مكافحة الفساد لا يمكن أن تتولاها أجهزة رقابية والتنفيذية فقط مهما كانت قوتها والمواطن شريك في ذلك فاعل، ولذا وضحنا طرق التواصل، لان المواطن شريك في توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية وسلامته الشخصية ايضًا.

أخبار تهمك

قبل نهاية الميركاتو الشتوي.. صفقة تبادلية بين بريستون وليفربول

منذ ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ ساعتين

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة

منذ نصف ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ يوم

مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي ينفي استقالته

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ يوم

رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ نصف ساعة

لاعب الأهلي السابق يحترف بالدوري العماني

منذ نصف ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

10:59 م

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

09:30 م

رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

10:35 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع