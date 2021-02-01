متحدث النيابة الإدارية يكشف أسباب إحالة "عقار فيصل" للتحقيق

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قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الادارية، إن رئيس هيئة النيابة الادارية قام بتشكل لجنة تحقيق عاجلة في حريق " عقار " فيصل " للتحقيقات، يرأسها مكتبه الفني مباشرة، وشملت التكليفات متابعة ملف العقار.



.وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن التحقيق سيشمل أيضًا مدى قانونية وجود مخزن في العقار المخالف، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لتعليمات وقواعد السلامة الانشائية، وأكواد البناء، متسائلًا: "أين كان المسؤولين والمهندسين المنوط بهم الاشراف على هذا الجزء من الملف؟".



وجدد دعوته للمواطنين التي ذ كرها بيان النيابة اليوم، حول ضرورة الابلاغ عن العقارات المخالفة والتعديات على الاراضي الزراعية والمخازن المخالفة، عازيًا ذلك إلى كون مسؤولية مكافحة الفساد لا يمكن أن تتولاها أجهزة رقابية والتنفيذية فقط مهما كانت قوتها والمواطن شريك في ذلك فاعل، ولذا وضحنا طرق التواصل، لان المواطن شريك في توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية وسلامته الشخصية ايضًا.

