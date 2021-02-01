مدير الحماية المدنية سابقًا لـ"حديث القاهرة": مخزن عقار فيصل تسبب فى استمرار النار عدة أيام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدينة بالقاهرة السابق، أن حريق عقار فيصل يعد من أصعب أنواع بلاغات الحرائق نظرا لان الحريق نشب فى مخزن ولا يوجد له أي منافذ يستطيع رجال الحماية المدنية الدخول من خلالها والسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن رجال الاطفاء حاولوا كسر أحد حوائط المخزن ولكنها كانت خرسانية.

وأضاف اللواء ممدوح عبد القادر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن محتويات مخزن عقار فيصل صعب مهمة الاطفاء، قائلا: "محتويات مخزن عمارة فيصل صعب مهمة عملية الاطفاء"، لافتا إلى أن محافظ الجزيرة شكل لجنة لمتابعة حالة العقار أولا بأول.

وأشار اللواء ممدوح عبد القادر، إلى أن لجنة محافظة الجزيرة مشكلة من هيئة هندسية من أساتذة جامعين ومسئولين أحياء لمتابعة موقف العمارة أول بأول، مختتما: "مساحة المخزن الف متر على 3 أدوار مع التخزين المرعب ووجود بؤر نار وممكن يستمر النار، على بكرة صباحا النار ستكون انتهت فى المبنى".

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