بعد عقار الدائري.. محافظ القليوبية الأسبق يوجه مناشدة للمواطنين

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قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية الأسبق، إننا نحتاج نصا قانونيا ملزما بأن تكون جراجات العقار لسكانه، لكن العرف أصبح أقوى من القانون لمصالح أشخاص كثيرين.



وأضاف المهندس محمد عبد الظاهر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه يجب أن يدير الجراج اتحاد ملاك العقار، مؤكدا أن فتح جراجات العقار سوف تساهم في تخفيف زحام الحركة المرورية.



وأوضح أن وزير التنمية المحلية يحتاج تعاون العديد من الأجهزة، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن أى وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص اسفل العقارات السكنية.

