ارتفاع كبير في أسعار النفط بنهاية التعاملات

قفزت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الإمدادات والتفاؤل بشأن تعافي الطلب.





وأظهرت بيانات حكومية انخفاضًا بمقدار 2.3 مليون برميل في المخزونات لأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في "كاشينج" بولاية أوكلاهوما.





كما تعرض شمال شرق الولايات المتحدة لأحد أسوأ العواصف الثلجية في سنوات، مما يدعم زيادة الطلب على الوقود خلال فصل الشتاء.





وتعززت أسعار النفط بدعم برامج التطعيم الجارية في الدول المتضررة بشدة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى خفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين مثل السعودية.





وذكرت وكالة "بلومبرج" أن التزام منظمة "أوبك" بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بلغ 99 بالمائة خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس بنسبة 2.6 بالمائة إلى 55.55 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنسبة 2.6 بالمائة إلى 56.74 دولار للبرميل.