بعد استبعاده من مباراة المحلة.. تعرف على تفاصيل إصابة شيكابالا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أوضح الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد القلعة البيضاء.

 

وأكد طبيب الزمالك أن شيكابالا من بعض الآلام في منطقة أسفل الظهر، وعلى إثرها خضع لجلسة تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم بالأمس.

 

وأعلن باتشيكو قائمة الزمالك، والتي شهدت غياب شيكابالا عن الفارس الأبيض بسبب الإصابة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره غزل المحلة، غدا الثلاثاء على استاد الغزل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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