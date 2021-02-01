البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
ارتفعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى صعد بنحو 2.4 بالمائة.

وبدأت الأسواق الأوروبية أسبوع التداول بشكل إيجابي جنبًا إلى جنب مع نظيراتها العالمية، حيث ارتفعت "وول ستريت" بوتيرة ملحوظة خلال التعاملات، مع هدوء المخاوف بشأن هوس المضاربة من قبل مستثمري التجزئة والذي دفع أسهم بعض الشركات مثل "جيم ستوب" لمكاسب كبيرة للغاية.

وفي بيانات اقتصادية، تباطأ نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الأول من 2021

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.2 بالمائة إلى مستوى 400.7 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 6466 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.4 بالمائة إلى مستوى 13622 نقطة، فيما صعد "كاك" الفرنسي بنحو 1.2 بالمائة إلى 5461 نقطة.

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