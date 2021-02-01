نجم الأهلي السابق يكشف سر تراجع مستوي لاعب الأحمر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


يرى هادي خشبة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء جيد ولكنه غير ثابت المستوى.

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "حسين الشحات لاعب مميز ولكن مستواه غير ثابت مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة"

وأضاف :"الجمهور مثل ضغط كبير على الشحات وهذا الأمر غير صحي، ولابد أن يتخلص اللاعب نفسه من هذا الضغط الكبير"

واختتم كلماته ضاربا مثال مميز لثبات المستوى مشيرا لمحمد بركات.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

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