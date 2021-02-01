"تعالى هنطلع آثار".. لغز اختطاف تاجر وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهمين باختطاف تاجر قطع غيار سيارات استولى على 100 الف جنيه من صاحب مزرعة بزعم استخراج آثار، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة بلاغًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا، من أحد الأشخاص عمره 50 سنة، يفيد بأن شقيقه، تاجر قطع غيار سيارات أربعيني العمر، حضر إلى القاهرة لشراء قطع غيار وأقام بشقة ملكه كائنة بدائرة القسم وتلقيه إتصالا هاتفيًا من الهاتف المحمول الخاص بشقيقه أبلغه خلاله المُتصل باحتجاز شقيقه لقيامه بالنصب عليه وطلب مبلغ 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (عاطلين وسائق وسايس).

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ماعدا اثنان.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما أمام العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة بإرتباطهما بعلاقة صداقة بالمتهمين الأخرين وارتكابهم الواقعة بتحريض من مالك مزرعة كائنة بمنطقة بطريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوي دائرة مركز منشأة القناطر لقيام المجني عليه بالنصب علي مالك المزرعة والإستيلاء منه على 100 ألف جنيه بزعم إستخراج أثار من مزرعته فطلب مالك المزرعة منهما إستدراجه هاتفيا بزعم إستعانتهما به لخبرته في ذلك ولدى حضوره إلى ميدان الرماية بحي الهرم قاموا بإختطافه وإصطحابه للمزرعة.

وأضافا خلال التحقيقات أنهم في وقت لاحق تخلى المتهمين الآخرين عن المجني عليه وتبين أنه مصاب بكدمات وسحجات بالوجه وبمناقشته أيد ما سبق.

وتحرر المحضر بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أخبار تهمك

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ يوم

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين

شاهد.. الظهور الأول لمصطفى محمد مع جالطة سراي التركي "صورة"

منذ ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي ينفي استقالته

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ نصف ساعة

مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على صفقة جديدة

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ يوم

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مخرج فوازير نيللي عن عمر ناهز الـ70 عاما

منذ 41 دقيقة

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:00 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع