فرازي: صبر السودان في ملف سد النهضة بدأ ينفذ

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد علي فزاري، رئيس تحرير جريدة الخرطوم توداي، إن صبر السودان بدأ ينفد أمام تعنت الجانب الأثيوبي بشأن ملف سد النهضة، رغم كل التحذيرات التي قامت بها دولة السودان لمنع حدوث ضرر بالمصالح المائية.

وأوضح "فزاري"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن 20 مليون سوداني عرضة للتضرر بملئ سد النهضة، ومازال السودان يركز على الحل الإفريقي، لكن الجانب الأثيوبي يضرب بجميع الاتفاقيات عرض الحائط.

وأشار إلى أن الطريقة الهادئة التي تتبناها الحكومة السودانية من المؤكد أنها ستثمر، حيث أن الموقف الهادئ هو أكثر الطرق للوصول إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف.

وأضاف أنه لابد من الوصول إلى اتفاق قبل شهر يوليو المقبل حتى لا تحدث أزمة بين دول المصب.

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