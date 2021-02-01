"عكاشة" عن المنتدى العربي الاستخباري: يتسق مع الخطر المحدق بدول المنطقة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتجية، إن المنتدى العربي الاستخباري يمثل أهمية قصوى، كونه كيان جديد ينشا لأول مرة في المنطقة، وتحتضنه القاهرة، لافتَا إلى أن هذا الكيان الجديد يضم ممثلين عن كافة أجهزة الاستخبارات في المنطقة العربية لصياغة رؤية عامة.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"،مساء الإثنين، أن النقاشات والبحث المشترك ستشمل ملفات وقضايا هامة، مؤكدًا أنها خطوة هامة تتسق مع التطور الهائل للمخاطر التي تهدد المنطقة واتضحت وتشكلت ملامحها في العقد الفائت.

ولفت إلى أن الدول العربية متفقة أن العقد الجديد الذي افتتح أعوامه بعام 2021 يحتاج لوجود أسلحة جديدة متطورة وفي مقدمتها هذا الكيان الاستخباري والذي يمثل أهمية قصوى في سبل المكافحة لهذه الاخطار القادمة.

وأشار إلى أن الكيان الجديد يمثل نقلة جديدة في تعزيز الامن العربي القومي لمجابهة المخاطر والتحديات لأمن الدول العربية، بما يتسق مع قدر الاخطار وذلك عبر المستوى المتقدم من العمل والاليات التي تم إستحداثها لمواجهة الاخطار القادمة ".
وحول جملة الرئيس التي ذكر فيها أهمية تنحية الخلافات السياسية جانبًا والاهتمام بالتحديات التي تشمل المنطقة قال: " "كلمة الرئيس توقفت عندها كثيرًا ويجب على الجميع أن يقف عندها فهي لغة واقعية تلامس الواقع على أرضه وتعمل على فك الاشتباكات التي أضاعت الوقت الكثير في مسيرة الوطن العربي ".
وتوقع أن يضم الكيان الجديد هدف واحد وهو حماية الامن القومي العربي، مهما تباينت وجهات النظر السياسية كون مسألة الامن القومي العربي من القضايا الهامة التي لن يختلف عليها أحد حيث أنه عمل مهني وفني وحرفي يتلامس مع القضايا على الارض بشأن المعلومات بما يعزز العمل المشترك بين الدول وبعضها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى العربي الاستخباري". كما شارك الرئيس السيسي، ومدير المخابرات العامة المصرية، وعدد من رؤساء أجهزه المخابرات العربية، اليوم افتتاح مقر المنتدى العربى الاستخبارى بالقاهرة، بحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.


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