الأوقاف تحقق 144 مليون جنيه إيرادات في يناير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا في تحقيق الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالي.

وحققت إيرادات يناير 2021م (144.5) مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ثلاثين مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق، ليبلغ إجمالي ما تم تحصيله في السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي من الإيرادات والأرباح (946) مليون جنيه بزيادة قدرها (163) مليون جنيه.

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