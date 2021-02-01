أستاذ المناعة: تغيير بروتوكول علاج كورونا للمرة الخامسة يضاف لوزارة الصحة ولا يقلل منها

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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن تغيير بروتوكول علاج كورونا للمرة الخامسة يضاف لوزارة الصحة ولا يقلل منها، لافتًا إلى أننا أمام فيروس جديد خصائصه متغيرة ومتحورة.



وأضاف "مصباح"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن بروتوكول علاج كورونا يعمل على آلية قائمة بالفعل.



وأوضح أستاذ المناعة، أن الأمور لم تخرج عن السيطرة وهذا يرجع لأشياء كثيرة من ضمنها المجهود الذي يبذل من الأطقم الطبية في المستشفيات.

