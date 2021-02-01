محافظ الجيزة يكشف مفاجآت عن عمارة الدائري: طلب تصالحها مرفوض ولا ميل بها.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن عقار فيصل القريب من الدائري مبني بدون ترخيص عام 2013 والمحافظة كانت بصدد الإزالة ولكن بعد قانون التصالح تقدم صاحب العقار بطلب للتصالح ورفضت اللجنة التصالح وطبقا للقانون من حق المالك التظلم ومازالت اللجنة تفحص التظلم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أغلب شقق العقار غير مأهولة ويسكن به عدد قليل للغاية لا يتعدى 7 شقق مشيرا إلى أن سعر الشقة لا يقل عن نصف مليون جنيه.

وأوضح أن مخالفات المباني قل عددها بسبب الانضباط في 2018 ووجود مواجهة للمخالفات بمنتهى الشدة عكس الفترات السابقة التي شهدت انفلات.
وكشف محافظ الجيزة عن عدد المخالفات مؤكدا أن 178 ألف مخالفة تم حصرها وتم إزالة 35 ألف وعقب قانون التصالح تقدم 205 ألف طلب تصالح دفعوا مليار ونصف قيمة 25% من الطلبات وما زالت المحافظة تتلقى الطلبات.

وأوضح أنه لم يثبت أنه مصنع بل مخزن أحذية رياضية وتم اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الحي تجاه المخزن مشيرا إلى أن العمارة تابعة لحي كرداسة وستتم محاسبة كل المسئولين في الحي.

وأضاف أنه تم إخلاء 3 عقارات مجاورة والخطورة أكبر في العقار الذي يواجهه وتم فتح الدائري بعد وصول لجنة هندسية ومعاينة العقار وأثبتت عدم وجود خطورة على الدائري وأوصت بعدم التدخل في العقار لأنه آمن في الوقت الحالي.

وختم محافظ الجيزة أنه بمجرد انتهاء التحقيقات سيتم البدء في إزالة العقار بعد فحص هندسي جديد وإذا ثبت عدم أمانه ستتم الإزالة نافيا وجود أي ميل في العقار كما يتردد.

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