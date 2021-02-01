وزير القوى العاملة يعلن مفاجأة عن موعد صرف المنحة الجديدة للعمالة غير المنتظم(فيديو)

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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على حوسبة مكاتب التفتيش بنسبة 100% قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وتابع "سعفان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أعداد المفتشين على مستوى الجمهورية قد لا يتوافق مع عدد المنشئات، ولذلك تعمل الوزارة على التغلب على هذا الامر من خلال حوسبة التفتيش، بالإضافة لحوسبة كافة الامور في الإدارة الأخرى، لافتَا إلى أن الحوسبة تضمن الشفافية الكاملة، والقضاء على الفساد بصورة كبيرة للغاية.



وأضاف أن المنحة الجديدة للعمالة الغير منتظمة ستصرف في شهر فبراير، ولكن اللجنة المختصة ستجتمع وستعلن مواعيد الصرف خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المرحلة الاولى لمنحة العمالة الغير منتظمة تكلفت 2.4 مليار جنيه،والمرحلة الحالية.

