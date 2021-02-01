النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في حريق عمارة الطوابق في فيصل

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قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه تم فتح تحقيق في حريق عمارة الطوابق في منطقة فيصل بعد تناول الجزء الخاص بالجهات الإدارية المسئولة عن المبنى والرخص.



وأضاف "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه سيتم بحث كيفية وجود المخزن بداخل هذه الكتلة السكنية بعيدًا عن اشتراطات السلامة المهنية.



وأشار إلى أنه سيتم البدء في التحقيق ومتابعة كافة الوقائع المتعلقة بإنشاء هذا البرج من أجل فحصها وتدقيقها، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل السيطرة على هذه الظاهرة المتعلقة بوجود المخازن داخل العمائر السكنية بعيدًا عن اشتراطات السلامة المهنية.



