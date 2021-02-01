مفكر استراتيجي: المنتدى العربي الاستخباراتي كان حلم واستطعنا تحقيقه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الاستخبارات تعني الحصول على المعلومات، وهي مهمة جدا للعسكريين، لافتًا إلى أن نظام المعلومات يتبع نظامين مثل جهاز المخابرات العامة، ومباحث أمن الدولة.

وأضاف "فرج"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن افتتاح المنتدى العربي الاستخباراتي كان حلم، معقبا: "الحمد لله استطعنا تحقيقه، وهو مجهود كبير للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة"

وأوضح أن مهمة هذا المنتدى هو تجميع المعلومات وتبادلها مع الدول المشاركة للقضاء على الإرهاب، لافتًا إلى أنه لا يوجد دولة تستطيع بمفردها حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل على معلومات كاملة.

وتوقع المفكر الاستراتيجي، أن المنتدى سوف تشارك فيه دول أفريقية وآسيوية وأجنبية، بالإضافة إلى مشاركة أمريكا، فضلا عن تدريب الكوادر على كيفية الحصول على المعلومات.

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