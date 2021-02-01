قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات بدعم من ارتفاع الفضة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من ارتفاع أسعار الفضة لأعلى مستوي فى 8 سنوات.

وقلصت أسعار المعدن مكاسبها التي وصلت لأكثر من 20 دولاراً خلال التعاملات مع صعود قوي للدولار والأسهم الأمريكية.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع قفزة قوية للفضة، بدعم زيادة الطلب من قبل المستثمرين عبر منتدى "ريديت".

فيما يراقب المستثمرون تطورات حزمة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار والمتوقع أن يناقشها الكونجرس في الأسبوع الجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يناير.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل  بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 13.6 دولار، ليصل إلى مستوى 1863.90 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 12.12 دولار، ليسجل مستوى 1859.69 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 90.96.

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العقود الاجلة التسليم الفوري اسعار الفضة اسعار الذهب

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