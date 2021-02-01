ضبط مستريح مغاغة لإستيلائه على 2مليون و700ألف من مواطنين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تناولت إحدى القنوات الفضائية خبرًا يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته (مستريح مغاغة) بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها.

وقامت الأجهزة الأمنية بضبطه بناءً على بلاغ ضده بإيصالات أمانة قيمتها ( 2،700،000 إثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجارى عرضه على النيابة العامة فى أية بلاغات أخرى ترد ضده.

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