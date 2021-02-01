لميس الحديدي : "الوزراء" وافق على مشروع قانون يعطي الحق للأب استضافة أبنائه بعد الطلاق
الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:16 م
كـسـاب أحـمـد
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن قضية " إستضافة الاب لابنائه، من أهم شواغل الاسر المصرية، خاصة مع وجود الالاف من النساء اللاتي يعانين بعد الطلاق، والالاف الاطفال الذين يعانون الامرين.
وأكدت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان سيتناول هذا الامر، متسائلة: هل ستكون " الاستضافة حلًا ناجحًا ؟ أم ستكون بابًا خلفيًا، تتعرض فيه الامهات لنكاية خطف الابناء من قبل الازواج ؟ خاصة أن هناك كثير من الازواج لا يقومون بدفع النفقة.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون، وأحاله للبرلمان للنقاش، متابعة: "حتى هذه اللحظة لانعرف بنود مشروع القانون بدقة، نظرًا لوجود جهات عدة قدمت مشاريع مختلفة في القانون الذي كان الاكثر جدلًا في الفصل التشريعي السابق".
وأكملت: "جل الاهتمام دول الانحياز لطرف من الاطراف هو حق الطفل في الاستقرار النفسي والسعادة دون أن يمسه أية إجراء ".