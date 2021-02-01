طعن أمام الإدارية العليا لإيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
تقدم عادل إبراهيم يونس المحامي، بطعن قضائي إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مطالًبا بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نقابة المحامين بالدعوي لإجراء انتخابات نقابات المحامين علي مقعد النقيب الفرعي والأعضاء المقرر عقدها يوم 7فبراير الجاري.

حملت الطعن رقم 25509 لسنة67 ق، واختصمت نقيب المحامين بصفته.

يذكر إن سبق وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوي المقامه منه بذات الطلب.

كما أعلنت النقابة العامة للمحامين عن مواعيد إجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن المرحلة الأولى التي تجرى انتخاباتها يوم الأحد الموافق 7 فبراير، والإعادة يوم الأحد الموافق 14 فبراير، وتشمل 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
وأضافت: «تشمل المرحلة الثانية التي تجرى انتخاباتها يوم الإثنين الموافق 8 فبراير، والإعادة يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، 19 نقابة فرعية وهي شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، والمحلة الكبرى، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح».

وخاطب المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، رجائي عطية، نقيب المحامين في 26 يناير الجاري، لإخظاره بموافقة المجلس الأعلى للهيئة على الإشراف على انتخابات النقابة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة».

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