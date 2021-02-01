استعجال تقرير  الطب الشرعي في مقتل ربة منزل على يد زوجها بالوراق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد تعذيبها بالوراق، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم ١٥ يوم  على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيب زوجته وقتلها أمام أطفالها بالوراق. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل  وتدعى "جهاد" على يد زوجها " محمد.س"، بعد التعدي عليها أمام أطفالها، بالوراق. 

وباشر التحقيق المستشار "محمد محيي" مدير النيابة العامة بشمال الجيزة وسكرتيره " كريم سرحان"، وأفادت التحقيقات، أن المتهم تعدى عليها وقام بتعذيبها وضربها أمام أطفالها الأثنين وأكبرهما " يبلغ من العمر ٩ أعوام"، وذلك لأنه كان يشك في سلوكها، وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة، اجرى مكالمة هاتفية لزوج شقيقته يبلغه بأني يأتي للمنزل قائلا،" زوجتي قاطعه النفس" وبالفعل بسؤالهم انكر ضربه لها.

وأضافت التحقيقات، أنه طلب من زوج شقيقته أن يأخذ الزوجة للمستشفى، وهو ياخذ الأطفال لأحد أصدقائه، وبالفعل قام بتوصيل الأطفال، وفر هاربًا لابعاد الشبهة عنه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لاعتداء على يد زوجها "عامل" بسبب خلافات أسرية بينهما، ووجهت والدتها اتهاما لزوج ابنتها، بالاعتداء عليها مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ نصف ساعة

مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على صفقة جديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة مخرج فوازير نيللي عن عمر ناهز الـ70 عاما

منذ 39 دقيقة

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. الظهور الأول لمصطفى محمد مع جالطة سراي التركي "صورة"

منذ ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعة و نصف

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ يوم

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي ينفي استقالته

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:00 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع