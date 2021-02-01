أحمد موسى: أهالي القرى عانوا كثيرا.. وربنا كرمهم بالرئيس السيسي.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف، تعد ملحمة إنقاذ للمصريين.

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد": "لأول مرة في تاريخ مصر يتم إطلاق مشروع يستهدف تطوير القرى لخدمة 58 مليون مواطن".

وأضاف موسى "مشروع تطوير القرى سيوفر فرص عمل للعمالة المصرية"، مشيرا إلى أن كافة المحافظات بدأت استعداداتها لتنفيذ مشروع تطوير القرى، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الأخرى.

وأكمل «"أهل القرى عانوا كثيرا، لكنهم يتحملون المعاناة بكل فخر"، مردفا: "أشعر بالألم حينما أتذكر معاناة أهالينا في القرى، مكانش فيه حد بيعبرهم، المسؤولين كاناو بيقضوا فترتهم ويمشوا، لكن الأهالي الطيبين بيحبوا بلدهم، إلى أن كرمهم الله بالرئيس السيسي".
وأردف موسى متأثرا بحديثه عن معاناة أهالي القرى قائلا: "أهالينا كانت بتموت في الماضي، الناس كانت كأنها في سجن، لم يكن هناك أي وسيلة ترفيه بالقرى".

ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "شكرا سيادة الرئيس".

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