"الديهي": "نافالني" عميل وصناعة غربية تهدف لتدمير الدولة الروسية

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المعارض الروسيي أليكسي نافالني المدعوم من الولايات المتحدة والذي تحركه أجهزة مخابرات غربية، والذي يتحدث عن حقوق الإنسان المهدرة في روسيا، أسس مؤسسة تسمي "صندوق نافالني لمكافحة الفساد".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الصندوق أرسل رسالة استغاثة للولايات المتحدة حول حقوق الإنسان المهدرة في روسيا، لافتًا إلى أن نافالني يستدعى طرف أجنبي للتدخل في الشئون الداخلية لروسيا.

وتابع، أن المتحدث باسم الكرملين، أكد أن الصندوق أثبت أن نافالني عميل أجنبي؛ لكونه ناشد البيت الأبيض بفرض عقوبات على عشرات رجال الاعمال الذين لديهم علاقة بالرئيس الروسي، لافتًا إلى أن تصريحات الكرملين تؤكد أن نافالني صناعة غربية وعميل ومدعوم من أجهزة استخبارات تستهدف تدمير وضرب الدولة الروسية من الداخل وتريد تحويل روسيا لدولة من دول الثورات الملونة، معقبًا: "أخشى على الدولة الوطنية، الدولة الوطنية في خطر؛ لأن هناك سياق عام في العالم يسمح للتدخل في شئون الدول تحت مزاعم حقوق الإنسان".

