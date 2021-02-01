نشأت الديهي: بطولة العالم لكرة اليد شهادة صلاحية تعكس قدرة المصريين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكدت أن مصر نجحت في تطبيق خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد رغم جائحة كورونا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن ما قدمته وزارة الصحة لأكثر من 4 آلاف مشارك ببطولة كأس العالم لكرة اليد فقعة طبية، وما حدث في البطولة قصة نجاح في التنظيم وأداء المنتخب، وفي المتابعة الطبية والصحية، وفي الصورة التي ظهرت عليها الملاعب، وفي الترتيب والتنظيم.
وأكد "الديهي"، أن هذه البطولة تعكس قدرة المصريين على العمل تحت ضغط ظروف صعبة للغاية، وشهادة صلاحية للبنية التحتية المصرية والمنظومة الطبية والصحية والفندقية.

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