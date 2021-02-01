يجب محاسبة المسئولين.."الديهي" عن حادث عقار الدائري المحترق: "حصاد الإهمال"

Advertisements



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حريق هائل بمصنع أحذية يحتوي على مواد تساعد على الاشتعال داخل عقار يقع مباشرة على الطريق الدائري، وهذا العقار به 108 وحدة سكنية، معقبًا: "هذا العقار مخالف، فين المحافظة وفين الحي، وأصحاب الوحدات السكنية قبلوا ازاي ياخدوا وحدات بدون ترخيص؟"، مؤكدًا أن هذه الواقعة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن القصة ليست في الحرائق أو انهيار العقار والخطورة المترتبة على ذلك، وإنما في كون هذا العقار مخالف وغير مرخص ولا بد من هدمه، كما أن مصنع الأحذية غير مرخص، وتم بناءه بمكان خاطئ بحرم الطريق الدائري، معتبرًا أن ما حدث حصاد ما زرعناه بالأمس من إهمال، معقبًا: "لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب".

وأكد، أن البناء العشوائي وعدم المتابعة والمراجعة سبب ما شهدناه بعقار فيصل المحترق، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان محق عندما شدد على ضرورة وضع اشتراطات للبناء وإزالة الأبنية المخالفة، مطالبًا بمعاقبة صاحب العقار ومسئول الحي الموجود به، مشددًا على أن الرئيس يقود ثورة تصحيح عنيفة وقوية، ولولا ما يفعله الرئيس لانهارت الدولة.

