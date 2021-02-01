نمو نشاط المصانع في كندا يسجل أبطأ وتيرة في 6 أشهر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات الاثنين 1 فبراير أن نشاط المصانع الكندية نما بأبطأ وتيرة في ستة أشهر في يناير كانون الثاني، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد إذ تهدد القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا بإبطاء النشاط.

وتراجع مؤشر (IHS ماركت كندا) لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 54.4 في يناير كانون الثاني، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز، من 57.9 في ديسمبر كانون الأول، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 وهو عتبة التوسع في القطاع.

كانت قراءة ديسمبر كانون الأول أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات منذ بدء المسح في أكتوبر تشرين الأول 2010.

وانخفض مؤشر طلبات الشراء الجديدة إلى 53.6 من 57.2 في ديسمبر كانون الأول، في حين تراجع مقياس التوظيف إلى 51.3 من 55.8.

وأدت زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى إغلاقات في عدد من المقاطعات الكندية. ويتوقع بنك كندا المركزي أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأول بعد تعاف حاد في أعقاب انتهاء الموجة الأولى من الفيروس في الربيع.

وانخفض مقياس الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 60.2 من 64.1 لكنه لا يزال يظهر أن المصنّعين متفائلون بشأن مستويات الإنتاج في العام المقبل وسط آمال بتخفيف القيود.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي ينفي استقالته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على صفقة جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ يوم

وفاة مخرج فوازير نيللي عن عمر ناهز الـ70 عاما

منذ 36 دقيقة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. الظهور الأول لمصطفى محمد مع جالطة سراي التركي "صورة"

منذ أقل من ساعة

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ أقل من نصف ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:00 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع