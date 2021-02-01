قرقاش: نستبشر بقاءات قيادتنا والحمد لله على نعمة الإمارات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
نشر الدكتور أنور قرقاش، وزير خارجية دولة الإمارات، صورة تجمع بين كل من محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات ومحمد بن راشد ال مكتوب، نائب رئيس الدولة، معلقا عليها قائلا:" نستبشر دائما بلقاءات قياداتنا، يحملون معهم هموم المواطن وطموح الوطن، وسعيهم الحثيث لتعزيز موقع الإمارات شغلهم الشاغل.

وتابع " قرقاش"، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:"الحمدلله على نعمة الإمارات

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