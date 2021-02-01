ماندو العدل يبدأ بروفات مشاهد الأسانسير بمسلسل "بين السما والأرض"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

بدأ المخرج ماندو العدل، اليوم الإثنين، بروفات تصوير مشاهد الأسانسير، ضمن أحداث مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.

وقال "العدل" في تصريحات صحفية إن بروفات مشاهد الأسانسير هي الأصعب والأهم ضمن أحداث المسلسل، مضيفا: "معظم الأحداث تدور داخل الأسانسير، ولذلك أخذنا وقتا في بروفات مشاهد الأسانسير حتى تخرج بالشكل الذي نرغب فيه".

المسلسل مستوحي من فيلم "بين السما والأرض"، ولكن بأحداث وشخصيات مختلفة، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث المسلسل داخل "أسانسير"، حيث يتعرض مجموعة من الأشخاص للتواجد داخله لفترة طويلة بسبب عطل فني، وسبق وأن تم تقديم الرواية في السينما عام 1959، بالاسم نفسه.

المسلسل يقدم في 15 حلقة فقط، وهو من بطولة الفنان هانى سلامة وأحمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ونورهان.

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ماندوا العدل بين السما والأرض

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