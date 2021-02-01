محاضرة فنية من موسيماني على هامش مران الأهلي استعدادا للدحيل

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل‏ التي تقام الخميس المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏





شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم، بالإضافة إلى تحفيظ ‏اللاعبين بعض الوجبات المكلفين بها في مران اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.





وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية اليوم داخل مقر إقامتها، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.



