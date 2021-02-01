محاضرة فنية من موسيماني على هامش مران الأهلي استعدادا للدحيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل‏ التي تقام الخميس المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم، بالإضافة إلى تحفيظ ‏اللاعبين بعض الوجبات المكلفين بها في مران اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية اليوم داخل مقر إقامتها، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية.

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