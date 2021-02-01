محمد حمّاد ينضم لأسرة الاختيار 2 بجانب "مكي"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
كريم هاشم

انضم الممثل الصاعد محمد حماد لأسرة فريق عمل مسلسل الاختيار 2، والذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2021، حيث يشارك في ذلك العمل الدرامى برفقة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.


وكان "حمّاد" قد شارك من قبل في العديد من الأعمال الدرامية والتي يأتي أبرزها كل من حارة اليهود،
لآخر نفس، شبر ميه.


يأتى هذا فيما يواصل فريق عمل مسلسل الاختيار 2، التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.






وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحا كبيرا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضي، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد حمّاد ينضم لأسرة الاختيار 2 بجانب "مكي"
محمد حمّاد ينضم لأسرة الاختيار 2 بجانب "مكي"

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