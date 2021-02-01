وفاة مخرج فوازير نيللي عن عمر ناهز الـ70 عاما

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توفى المخرج محمد عبد النبي مخرد فوازير نيللي، وذلك عن عمر ناهز الـ70 عاما.



ومن المقرر إقامة جنازة المخرج الراحل محمد عبد النبي، في قنا كما سيقام العزاء في نفس المكان.



قدم محمد عبد النبي عدد من الأعمال منها مسلسل التخطيط الحلزوني والمسحراتى وبياع المواويل والبحث عن شمندل ومدينه الأبواب المسحورة وعفوا هذا حقي وهو وغيره، وفوازير حليمة والعيال اتجننت وتياترو وإعلام هند وفانيليا وكنز الكنوز والدنيا لعبه وقيس وليلى في مدينه العربية.