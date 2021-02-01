خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي

انتظم محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، في إطار التحضير الاستعداد لمباراة الدحيل القطري في افتتاح مشوار فريقه ببطولة كأس العالم للأندية.

 

وكان هاني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الماضية أمام بيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

 

وشارك هاني في تدريبات الكرة بمران الأهلي اليوم الذي أقيم على ملعب جامعة قطر في إطار بعدما انتهى من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في بداية مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

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