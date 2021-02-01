مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على صفقة جديدة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم دفاع أشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي معجب للغاية بالفرنسي جيوليس كوندي نجم دفاع أشبيلية، حيث يرى أنه الشريك المثالي لهاري ماجواير في خط الدفاع.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حاول التعاقد مع كوندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقدم عرضًا تبلغ قيمته 55 مليون يورو إلا أن الفريق الإسباني رفض عرض المان سيتي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد مستعد الآن لتقديم عرض تبلغ قيمته 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب ملفتتة في الوقت ذاته أن الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي يبلغ قدره 90 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مونشي المدير الرياضي في أشبيلية تحدث عقب رفض عرض مانشستر سيتي في الصيف الماضي وأكد أن ناديه لم يتلق العرض المناسب منوها أنه إذا كان هناك عرض مالي مناسب فإن النادي الأندلسي كان سيبيع نجمه الفرنسي.