فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك بعدما منح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر لإدارة ناديه، بخروج النيجيري جونيور أجايي، عن صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.

وكان أجايي غاب عن مباريات فريقه بالفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يسعى موسيماني للتعاقد مع عنصر أجنبي جديد في الخط الأمامي، حيث يدرس سير عدد من اللاعبين داخل قارة أمريكا الجنوبية تمهيدًا لضم أحدهم بالفترة المقبلة.