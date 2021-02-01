تصريح مثير من رئيس ريال مدريد بشأن استبعاد بنزيما من منتخب فرنسا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أبدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني تعجبه من غياب كريم بنزيما عن المشاركة مع المنتخب الفرنسي في السنوات الأخيرة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أنه لم يتم استدعاء بنزيما لمنتخب فرنسا طوال السنوات الخمس الماضية  بسبب خلاف بينه وبين المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب بعد قضية الابتزاز الجنسي بينه وبين زميله ماتيو فالبوينا.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"لا أعرف لماذا لا يلعب بنزيما مع المنتخب الفرنسي، إنه لاعب فريد".

وأضاف :"أعتقد أن غياب بنزيما، لغز كبير وخسارة فادحة بالنسبة للديوك".

وتابع: "عدم استدعاء أفضل لاعب رقم 9 في فرنسا وفي العالم، وضع لا يمكن لأحد أن يفهمه".

و اختتم بيريز تصريحاته قائلا:" بنزيما أسطورة ريال مدريد، لقد نال ثقة وإعجاب الجماهير".

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