العناني: توجيهات الاحتلال دليل على الإهمال بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال مدير "نادي الأسير الفلسطيني" عبد العال العناني، إن أوضاع الأسرى ازدادت سوءًا وتعقيدًا بعد انتشار الوباء منذ مارس الماضي حتى الآن، ويوجد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأسرى بسجون الاحتلال.

وذكر العناني، في لقاء على شاشة قناة الغد، أن ما يسيطر على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لا سيما في ظل جائحة كورونا، هو توجيهات حكومة عنصرية يمينية متطرفة تتعامل بشكل ممنهج بتطبيق سياسة الإهمال بحق الأسرى العزل.

وتابع أن الاحتلال لا يوفر أدنى مستويات الرعاية الصحية الأولية للأسرى، عدا ما يصفونه بـ"الحجر الصحي" بالسجون، وهي أقسام تفتقر للحد الأدنى من العيش الآدمي، وهي عزل انفرادي وليست عيادات أو مشاف لتوفير الرعاية الصحية.

وأضاف أن إسرائيل تتنصل من مسؤولياتها عن حماية حياة الأسرى الفلسطينيين بالسجون بعدم توفير المتطلبات الأساسية للوقاية والرعاية الصحية.

وأرجع ارتفاع أعداد الإصابات يعود إلى الاحتكاك المباشر من قبل شرطة السجون، إذ إنهم الناقل الرئيسي للفيروس، وهم من نقلوا العدوى إلى مربع السجون.

ولفت إلى أنه في ظل ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بكورونا، وبعملية التلكؤ في توفير اللقاح لهم، فهذا الأمر يمثل تهديدًا لحياة الأسرى، كذلك عدم السماح لجهات دولية محايدة للسماح بعملية تطعيم الأسرى.



وتابع أن الأسرى مارسوا ضغوطًا داخل السجون للمطالبة للحصول على أبسط الحقوق بتلقي هذا اللقاح، ما فرض تلقي نسبة منهم للقاح، إلا أن هناك قلقا في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات مؤخرًا، لا سيما في حالة الاكتظاظ التي تشهدها سجون الاحتلال، وبدلا من العمل على الإفراج المبكر عن كبار السن، تسعى إسرائيل لزج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين داخل السجون دون أي مبرر.

وذكر أن "نادي الأسير" هو جزء من شبكة تعمل على مساندة ومناصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال، مؤكدًا أن كل الوقفات التضامنية هي لمساندة الأسرى داخل السجون، ولفضح ممارسات الاحتلال عبر وسائل الإعلام ولكل المحافل الدولية للتأثير على إسرائيل للانصياع للقانون الدولي الإنساني.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعلق على أزمة عقد ميسي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ يوم

نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ حوالي 4 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من رئيس ريال مدريد بشأن استبعاد بنزيما من منتخب فرنسا

منذ 35 دقيقة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

ممدوح عيد يرحب بدييجو رولان وأسامة جلال في بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي ينفي استقالته

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

باتشيكو يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:00 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع