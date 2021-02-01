أسعار الفضة تسجل أعلى مستوي في 8 سنوات خلال التعاملات

واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الحاد للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين 1 فبراير، لتصعد بما يصل إلى 11.2% إلى أعلى مستوى في حوالي 8 سنوات بعد إقبال كبير من المستثمرين الأفراد على المعدن في فورة أطلق شرارتها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.





وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 8.8% إلى 29.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2013 عند 30.03 دولار.





وسجلت الفضة مكاسب بحوالي 19% منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بقضبان بالفضة الحاضرة في عمليات على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب.





وقفز الذهب 0.9% إلى 1862.91 دولار للأونصة، في حين ربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% لتسجل 1865.40 دولار. وزاد البلاتين 4.2% إلى 1117.45 دولار وارتفع البلاديوم 2.2% إلى 2275.98 دولار.



