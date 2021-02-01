تفاصيل لقاء رئيس دولة الإمارات و نائبه حول إنطلاق "مسبار الأمل"



وأضاف "ال مكتوم"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:" اطلعنا من سارة الأميري رئيسة وكالة الامارات للفضاء على آخر استعدادات الفريق لوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ بتاريخ ٩. فبراير بعد رحلة ٤٩٣ مليون كم، حدث تاريخي نبدأ به احتفالات دولتنا بعامها الخمسين ويوبيلها الذهبي

قال محمد بن راشد ال مكتوم، التقيت، اليوم، بأخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، حيث تناقشنا حول مجموعة من قضايا الوطن.