طبيب: فيروس كورونا تحور 12 ألف مرة.. ولا يوجد سلالات جديدة

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قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهازالضمي والأمراض المعدية بطب قصر العيني، إن هناك انخفاض في إصابات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن أعراض الجهاز الهضمي أكثر من الأعراض التنفسية في الموجة الثانية لفيروس كورونا.



وأَضاف "خورشيد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن حدة فيروس كورونا أصبحت أقل في الوقت الحالي.



وأوضح أنه لا يوجد سلالات جديدة لفيروس كورونا، ولكن هناك مجرد تحورات للفيروس، وأن الفيروس يغير أشكاله، ولكن الشكل الجيني له ثابت، متابعًا: "هناك 12 ألف تحور لفيروس كورونا، والتي تؤثر على حدة الفيروس وحدة الانتشار".

