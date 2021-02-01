الكهرباء: تخصيص 175 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع ضمن مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على قرار تخصيص 175 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه يتم العمل على تطوير شبكات التوزيع والكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم العمل على 145 قرية في 11 محافظة لتطوير شبكات الكهرباء بها.

وأضاف أن تطوير شبكات الكهرباء يشمل إصلاح الشبكات ورفع مستوى الخدمات والجودة لهذه الشبكات إلى أعلى مستوى بالإضافة إلى عمل الأكشاك الكهربائية وتطوير البنية التحتية ولاسيما وأن التطوير أصبح يشمل كل القرى.

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