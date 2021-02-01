البحوث الزراعية تطمئن المصريين بشأن فيروس نيباه في مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، حقيقة وجود فيروس نيباه في مصر، مؤكدا أنه لم يرصد أي حالات إصابة بالفيروس في مصر، ولا داعي للنخوف منه.

وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه ليس بالضرورة أن وجود خفاش الفاكهة في مصر أن الفيروس موجود، موضحا أن فيروس نيباه رصد لأول مرة في 1998، لافتا إلى أن الخفافيش موجودة من فترة في البيئات المصرية ولا يوجد قلق منها.

وأضاف أن الأمور مستقرة في مصر، ولم تسجل أي حالات إصابة، متابعا أنه يجب إتباع الاجراءات الاحترازية الطبيعية مثل غسل الفواكه، وهذا لا يعني أن الفيروس موجود، مؤكدا أنهم يقومون بحملات للقضاء على الخفافيش بصفة مستمرة.

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