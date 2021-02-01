السياحة والآثار تتيح الخدمات السياحية في قصر البارون

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إتاحة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة وذلك في إطار سياسة لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والقصور التاريخية ولتقديم تجربة ثقافية وحضارية متكاملة لزائريه.

وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، إن المشروع يشمل استخدام بدروم القصر كمركز ثقافي إبداعي (Cultural Hub) لإقامة ورش عمل ومعارض فنية واستضافة صالونات ثقافية لرفع الوعي الأثري لدى المواطنين.

وأوضحت أن باكورة أعمال هذا المركز كانت معرضًا للصور الفوتوغرافية أقيم الشهر الماضي لتسليط الضوء على روائع مقتنيات متحف الفن الإسلامي والتي لها صلات فنية وتاريخية وثقافية بقصر البارون وفترة إنشائه والطرز الفنية التي تزينه.

وتعمل الوزارة حاليًا على تقديم خدمة مميزة للزائرين تعكس الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين، بالحديقة الخلفية للقصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم كافتيريا ومطعم راقي وبيت للهدايا ذات طراز بسيط مصممة بنظام الهياكل الخفيفة ( light structure) بنظام الفك والتركيب، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية وباستخدام مواد طبيعية بما يتماشى مع القيمة الأثرية والتاريخية و الفنية للقصر والبانوراما، أسوة بالمتبع بالقصور الأثرية في العالم.

وأكدت مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف انه لم يتم استحداث أية عناصر جديدة تُغير من تكوين وجمال القصر، وأن جميع الخدمات تقام بالحديقة.

تجدر الإشارة إلى أن فخامة رئيس الجمهورية تفضل بافتتاح قصر البارون إمبان في يونيو الماضي بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة، يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي منذ إنشاء البارون إمبان لحي مصر الجديدة مع عرض لبعض تفاصيل الحياة في ذلك الوقت، مثل أحد العربات القديمة لترام مصر الجديدة وبعض السيارات القديمة التي يعود طرازها لعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن شكل الحياة في ذلك الوقت.

كما تم عند الافتتاح توفير بعض من الخدمات للزائرين بحديقة القصر ضمت عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى له وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، حتي الانتهاء من المشروع.

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