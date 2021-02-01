محمد رمضان يتصدر البرومو الرسمي لمسلسله الرمضاني "موسى"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك تامر مرسي، منتج مسلسل "موسى" برمو المسلسل وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر الفنان محمد رمضان في الإعلان الرسمي بالملابس الصعيدية، في أحد الأماكن بالصعيد،وأعاد "رمضان" نشر الفيديو مرة أخرى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث من المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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