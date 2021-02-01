"بن راشد" يكشف تفاصيل إنطلاق الإمارات لكوكب "المريخ"



مشيرا إلي أن هذة التجربة ستجعل من الإمارات الدولة الخامسة تاريخيًا التي تصل للكوكب الأحمر، كما أن نسبة النجاح المتوقعة لدخول مدار المريخ ٥٠٪.



وتابع "ال مكتوم"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا:" لقد حققنا ٩٠٪ من أهدافنا في بناء كوادرنا ومعارفنا ".

صرح محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، قائلا: تفصلنا ٩ أيام عن وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ وتسجيل أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر".