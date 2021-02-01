البنك المركزي: 2.9 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
قال البنك المركزي أن بينات الفترة يناير/نوفمبر 2020 أظهرت ارتفاع ‏‏‏بمعدل 11.9%‏ بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر (نوفمبر 2019) بمعدل 27.9% بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، كما سجلت زيادة بمقدار 262.9 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (اكتوبر 2020).  

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