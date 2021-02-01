أحمد مهران عن سبب إطلاقه زواج التجربة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين

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قال الدكتور أحمد مهران، المحامي، وصاحب فكرة زواج التجربة، إن مبادرة زواج التجربة تقوم على الإصلاح بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الحكومة تؤكد بأن مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين، وبأن أكثر من 80% من الطلاق تكون لدى حديثي الزواج.



وتابع "مهران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، ان القيادة السياسة تحدثت عن ضرورة البحث عن حلول للطلاق، وفي هذا الإطار أطلق مبادرة زواج التجربة، لحل الخلافات بين الزوجين بناءً على شروط وضوابط تختار بين الزواج، معقبًا: "هذا العقد يعد لمنع الطلاق، وليس أثناء الزواج، دا عقد صلح"



ولفت إلى أنه أطلق على هذا العقد زواج التجربة، لأنه هذا الاتفاق يطلب فيه من الزوج أو الزوجة، تجربة الحياة مرة أخرى، بناءً على شروط وضوابط جديدة لتقليل الخلافات بين الزوجين في المستقبل.

