حبس ديلر الهرم لاتجاره في مخدر الحشيش

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة،  بحبس ديلر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الحشيش بالهرم.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل  لاتجارة في مخدر الحشيش، واعترف باتجاره في المخدرات بالهرم

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه يروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، وتكوين ثروة هائلة، وكان يقوم بتخزين المخدرات، بمسكنه في الهرم، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وأضاف العاطل في الاعترافات، أنه كان يتواصل مع عملائه بالمنطقة عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيل المخدرات لهم، حيث تم ضبطه وبحوزته ١٠ قطع من مخدر الحشيش.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته قطع الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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