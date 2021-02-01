مدير الحماية المدنية سابقا يكشف تفاصيل جديدة عن حريق عقار الدائري

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كشف اللواء علاء عبدالظاهر، مدير عام الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، تفاصيل وضع عقار فيصل، مشيرا إلى أن قوة الاشتعال كانت شديدة بسبب وجود ملتهبة ومعززة للحريق، مما ساهم في شدة الاشتعال.



وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم ابلاغ الحماية المدنية متأخر، حيث حاول الأهالي إطفاء الحريق بأنفسهم، موضحا أن الحريق أثر على سلامة المنشأ، فضلا على أن العقار به طوابق مخالفة.



واوضح أنه تم إطفاء الحريق ولكن مازال هناك دخان بموقع الحريق، مستبعد تجدد الحريق مرة أخرى، منوها بأن تساقط أجزاء من سقف البدروم هو ما جعل عملية اقتحام العقار صعبا، ولا يوجد ميلا في العقار.

